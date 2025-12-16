Olacde: La región avanza de manera sostenida hacia una matriz energética más limpia

Quito, 16 dic (EFE).- América Latina y el Caribe (ALC) avanza de manera sostenida hacia una matriz energética más limpia, donde las energías renovables siguen expandiéndose, el gas natural se consolida como la principal fuente de energía, y la movilidad eléctrica marca una expansión sin precedentes.

Así lo aseveró este martes la Organización Latinoamericana y Caribeña de la Energía (Olacde) al presentar el informe del Panorama Energético de los 27 países miembros, que analiza las tendencias, desafíos y proyecciones de la transición energética en la región.

Entre los hitos, la Olacde apunta que en 2025 la capacidad de generación renovable se incrementó en un 7 % respecto a 2024.

Además, el 68 % de la nueva capacidad instalada en 2025 fue renovable y el 67 % de la electricidad proviene de fuentes limpias.

De acuerdo al estudio, la generación con energía eólica y solar aumentó este año un 19 % respecto a 2024. El consumo final de electricidad en 2025 es 3,7 % superior al registrado en 2024; y el consumo per cápita se incrementó en 2,6 %.

Por otra parte, el número de vehículos electrificados en circulación aumentó entre 2022 y 2025 en un 851 % en ALC, que al 2025 tiene capacidad de almacenamiento de energía en baterías de 1,7 GW.

Según el informe, la capacidad de generación a gas natural aumentó un 12 % respecto al año anterior. En 2025 la generación eléctrica con carbón mineral disminuyó un 21 %; y con petróleo y derivados un 31 %.

La producción de petróleo crudo en ALC en 2025 se incrementó 20 % respecto al 2024, la demanda interna de la región en 24 % y la exportación neta en 13 %.

Descarbonización acelerada (NET-0)

Bajo un escenario de descarbonización acelerada del sector energético de ALC (NET-0) al 2050, el consumo total de energía se incrementaría 42 % respecto al 2025, mientras que el consumo de electricidad crecería el 156 %, es decir casi se triplicaría.

Bajo este mismo escenario, mientras en 2025 el índice de renovabilidad del consumo final es el 31 %, en 2050 sería del 48 %.

La capacidad instalada de generación eléctrica se triplicaría en 2050 respecto a 2025 y su componente renovable pasaría del 68 % al 83 %. La capacidad eólica y solar en conjunto se quintuplicaría.

Según la Olacde, se requerirán cerca de mil GW adicionales de capacidad de generación eléctrica con un respaldo de 80 GW en bancos de baterías, con un costo estimado total de la expansión de cerca de 1.500 billones de dólares de los que el 90 % sería renovable.

La generación eléctrica al 2050 se triplicaría respecto al 2025 y su renovabilidad pasaría del 67 % actual al 76% en 2050. Para ese año el 37 % de la generación total correspondería en conjunto a la eólica y solar. El gas natural participaría con el 22 % de la generación eléctrica total.

Bajo las premisas del escenario NET-0, el consumo de electricidad en el sector transporte en ALC, sería en 2050 cerca de un 10 % del consumo total de energía de ese sector, el 3 % del consumo final total de energía de la región y el 9 % del total de la región.

Los requerimientos de electricidad para la producción de hidrógeno verde bordearía el 12 % de la generación total de electricidad de la región.

De la oferta total de energía en ALC al 2050, el gas natural aportaría con el 34 % frente al 26 % de 2025, mientras que la participación de las fuentes de energía renovables no convencionales pasaría del 5 % al 14 % en 2050.

Para 2050, el petróleo y sus derivados tendrían un 20 % de participación en la oferta energética total de la región y la del carbón mineral sería del 1 %. EFE

