Olimpia busca pasar la página

2 minutos

Tegucigalpa, 31 oct (EFE).- Olimpia, actual campeón hondureño, visitará este domingo a Platense con la misión de ampliar su dominio en el torneo Apertura y pasar la página de la eliminación en las semifinales de la Copa Centroamericana, el jueves en casa ante el Alajuelense costarricense.

Los pupilos del uruguayo Eduardo Espinel lideran con 34 puntos después de 16 jornadas y son escoltados con 4 menos por Marathón, del argentino Pablo Lavallén.

Platense es sexto en la clasificación con 19 enteros y busca meterse a la segunda fase del campeonato.

La jornada 17 comenzará el sábado con el partido entre Marathón y Olancho.

Marathón también tiene el desafío de mantener la presión al líder y ampliar la ventaja sobre Olancho, que por ahora es de 8 puntos, pero tiene un partido menos.

De mantener el actual desempño, Olimpia y Marathón cerrarían en el primero y segundo puesto al finalizar las dos vueltas regulares de la competición, y con ello asegurarían su pase directo a semifinales.

Juticalpa recibirá a Real España y también viene de ser eliminado de la Copa Centroamericana por el Xelajú guatemalteco.

Real España, cuarto con 22 unidades, busca asegurar su presencia en el hexagonal de la segunda fase. Juticalpa la tiene más difícil, pues ocupa el octavos puesto con 17.

Motagua, con el español Javier López en el banquillo, y que también fue eliminado de la Copa Centroamericana de la Concacaf, por el Cartaginés costarricense, recibirá a Victoria en el tercer partido del sábado.

El equipo de López está urgido de sumar para salir del séptimo lugar, al que ha caído, con 19 puntos.

Mayor urgencia tiene Victoria, que es último en la clasificación, undécimo, con catorce unidades.

La jornada se completará el domingo con el juego entre Génesis y Choloma, que será un duelo entre dos rivales directos.

Génesis en el décimo puesto, ha sumado diez enteros, mientras que Choloma es noveno, con once. Ambos clubes tienen dos partidos menos.

De los once clubes que compiten en el Apertura, Universidad Pedagógica, quinto en la tabla con 20 enteros, tendrá descanso. EFE

