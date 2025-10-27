Olimpia conserva el liderato en Honduras con cuatro puntos más que Marathón

Tegucigalpa, 26 oct (EFE).- Olimpia, dirigido por el uruguayo Eduardo Espinel, derrotó este domingo por 2-1 a Real España, del costarricense Jeaustin Campos, y conservó el liderato del torneo Apertura de Honduras con cuatro puntos más que su escolta Marathón, al disputarse la jornada 16.

Un gol de Kevin López en el primer tiempo y otro del colombiano-hondureño Yustin Arboleda en el segundo le dieron el triunfo a Olimpia, mientras que Real España descontó por medio del brasileño Gustavo Moura cuando el partido estaba por finalizar.

El triunfó dejó a Olimpia al frente de la clasificación con 34 puntos, mientras que Marathón, ganador por 1-0 ante Motagua, es segundo con 30 enteros.

Este domingo en el primer partido del día Olancho rescató un punto al igualar 2-2 con Génesis en los minutos finales.

El resultado le permitió a Olancho quedar tercero con 22 enteros, seguido por Real España, con la misma cifra, pero con peor diferencia de goles.

El sábado, Marathón, con el argentino Pablo Lavallén en el banquillo, se impuso por la mínima diferencia a Motagua, que perdió su primer juego bajo la dirección del español Javier López desde que asumió la dirección del club.

De local en San Pedro Sula, Marathón se impuso con un gol del argentino Nicolás Messiniti en el primer tiempo. La derrota complicó a Motagua, que ha descendido a la séptima posición con 19 unidades, igualado con Platense, que lo supera por mejor diferencia de goles.

Choloma y Juticalpa empataron a dos goles y Universidad Pedagógica le ganó 0-1 a Victoria.

Juticalpa ocupa la octava casilla con 17 unidades, contra once de Choloma, que está situado en la novena.

Universidad Pedagógica se ha situado en la quinta posición con 20 puntos, seguido acechado por Platense, en la sexta con 19.

Génesis con diez enteros y Victoria con cinco ocupan las últimas dos posiciones del torneo, en el que participan once equipos.

Platense tuvo descanso en la jornada 16. EFE

