Olimpia empata en el último minuto ante Motagua y sigue líder en Honduras

Tegucigalpa, 16 oct (EFE).- Olimpia, que este jueves empató 2-2 en el último minuto con el Motagua, sigue liderando el torneo hondureño Apertura al cierre de la decimocuarta jornada.

En un partido intenso y de mucha lluvia, los equipos buscaron desde el inicio llevarse el triunfo, en el clásico nacional del fútbol hondureño.

Olimpia se puso en ventaja rozando el primer cuarto de hora con un penalti ejecutado por el colombiano-hondureño Yustin Arboleda, y el brasileño John Kleber, con un gol en el primer tiempo y otro en el segundo, puso a ganar a Motagua.

El empate del Olimpia, que dirige el uruguayo Eduardo Espinel, llegó cuando se cumplía el minuto seis de reposición que dio el árbitro, con un potente remate de Dereck Moncada tras una jugada que salió de un lanzamiento de esquina.

El empate dejó a Olimpia con 28 puntos, cuatro más que Marathón, su escolta más cercano, mientras que a Motagua, que tiene como timonel al español Javier López, en el quinto, con 19.

En el primer juego de hoy, Juticalpa venció por 1-0 a Olancho, en un clásico local.

En otro clásico local, el miércoles, Marathón y Real España igualaron 0-0, en tanto que Platense derrotó 2-0 a Victoria.

El martes, Choloma vapuleó 5-1 al Universidad Pedagógica. EFE

