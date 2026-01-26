Olimpia estrena su nueva corona venciendo a Génesis en inicio del Clausura hondureño

Tegucigalpa, 25 ene (EFE).- El Olimpia, más reciente campeón del fútbol hondureño, estrenó su nuevo título venciendo este domingo por 1-0 al Génesis, en el último partido de la primera jornada del torneo Clausura, que se inició el sábado con dos.

Un gol de Edwin Rodríguez en el primer tiempo le dio el triunfo al Olimpia, el equipo de mayor afición en Honduras y el que más campeonatos ha ganado, 40 desde que se fundó la Liga, en 1965.

Olimpia viene de ganar los dos últimos torneos con el uruguayo Eduardo Espinel como entrenador.

El primer juego de hoy, entre Platense y Victoria, finalizó empatado 1-1. El resultado no es del todo malo para el Victoria que, en la tabla general, que incluye el pasado torneo Apertura y el Clausura, es penúltimo en la clasificación con quince puntos, superando por cuatro al Choloma, que suma once.

El Marathón, subcampeón del pasado Apertura, que dirige el argentino Pablo Lavallén, también empató 1-1 como visitante, en el duelo contra el Universidad Pedagógica.

En un partido muy parejo, los dirigidos por Lavallén se pusieron en ventaja al minuto 57 con gol de Samuel Elvir, a pase del argentino Nicolás Messiniti, pero los universitarios empataron angustiosamente en el último de los siete minutos de reposición que dio el árbitro, por intermedio de Jairo Rochez.

El sábado, el Real España, con el costarricense Jeaustin Campos como timonel, venció de local por 2-0 a Olancho.

Los goles del Real España fueron anotados por Darixon Vuelto al minuto 44 y el argentino David Sayago, cuando el partido estaba por finalizar.

En el inicio de la jornada, el Juticalpa superó al Choloma, con un autogol de su rival al minuto 81.

El defensa Julio Bernárdez, en un mal rechazo de la pelota, terminó enviándola al fondo de la portería de su equipo.

Al cierre de la primera fecha Real España es líder del Clausura por mejor diferencia de goles. EFE

