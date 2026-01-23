Olimpia estrenará su nuevo título enfrentando a Génesis en inicio del Clausura hondureño

Tegucigalpa, 23 ene (EFE).- El Olimpia, más reciente campeón del fútbol de Honduras, iniciará la defensa de su título bajo la conducción del uruguayo Eduardo Espinel enfrentando al Génesis, en uno de los partidos destacados de la primera jornada del torneo Clausura.

La competición se iniciará el sábado con el duelo entre Juticalpa, que en el pasado torneo Apertura finalizó en la octava posición, y Choloma, que ocupó el undécimo (último lugar) de la clasificación.

En el segundo partido de la jornada sabatina, el Real España, dirigido por el costarricense Jeaustin Campos, será anfitrión del Olancho, equipo que estrenará en el banquillo al colombiano John Jairo López.

La jornada continuará el domingo con el choque entre Olimpia y Génesis, que cerró el Apertura en la novena casilla.

Los ‘leones’ del Olimpia vienen de conquistar su campeonato número 40 tras imponerse en la final al Marathón, dirigido por el argentino Pablo Lavallén.

Platense, bajo la dirección del hondureño Carlos Raúl Cáceres, recibirá al Victoria, que contará con el argentino Hernán Medina como nuevo entrenador.

Los ‘tiburones’ del Platense fueron una de las revelaciones del torneo Apertura, al mostrar buen fútbol y finalizar cuartos tras las dos vueltas regulares.

La jornada se completará con el juego entre los ‘lobos’ de la Universidad Pedagógica, que jugarán en casa frente al Marathón, equipo que vio frustrado su intento de conquistar la décima copa en el año de su centenario.

El conjunto dirigido por Lavallén apostará con fuerza por el título del Clausura y, con ese objetivo, ha reforzado su plantilla, entre la que destaca el portero argentino-hondureño Jonathan Rougier.

De los once partidos que compiten en el Clausura, el Motagua, que dirige el español Javier López, tendrá descanso. EFE

