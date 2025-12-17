Olimpia incorpora a los uruguayos Sebastián Lentinelly y Alejandro Silva

Asunción, 17 dic (EFE).- El Olimpia paraguayo anunció este miércoles la incorporación del portero uruguayo Sebastián Lentinelly y el retorno de su compatriota, el mediocampista Alejandro Silva, máximo goleador extranjero en la historia del Decano.

«Sebastián Lentinelly, nuestro primer refuerzo para la temporada 2026. ¡Con todo, uruguayo!», publicó Olimpia en la red social X.

El conjunto franjeado afirmó que Lentinelly, a quien consideró «uno de los mejores arqueros del fútbol uruguayo», llegará a «aportar jerarquía» al equipo.

El guardameta charrúa de 28 años dejó el Liverpool de su país, club en el que militó toda su carrera desde su debut como profesional en 2017.

Lentinelly cosechó 11 títulos nacionales con Liverpool, incluido el Torneo Apertura de 2025.

El nuevo portero de Olimpia competirá con el también uruguayo Gastón Olveira, quien sufrió en febrero pasado una fractura de peroné que lo tuvo varios meses fuera de las canchas.

El Decano también dio la bienvenida a Silva, quien iniciará su cuarto ciclo en el plantel asunceno.

«Olimpia es tu casa, Ale. El extranjero con más goles de nuestra historia está de regreso», celebró el franjeado en X con un video que recuerda sus mejores anotaciones.

Silva, de 36 años, ya reside en Paraguay y viene de jugar la temporada de 2025 con Deportivo Recoleta, tras haber sido fichado por Libertad en 2024.

Surgido del Fénix uruguayo, el mediocampista pasó por Olimpia entre 2012 y 2013, también en 2015 y permaneció en el equipo de forma continua de 2019 a 2023.

Además, jugó en tres etapas distintas en el Lanús argentino, en dos ocasiones en el Peñarol uruguayo y militó en 2018 en el Montréal Impact estadounidense. EFE

