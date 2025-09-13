Olimpia nuevo líder en Honduras al vencer al Génesis con un gol en el último minuto

The Swiss voice in the world since 1935

Tegucigalpa, 12 sep (EFE).- El Olimpia, que dirige el uruguayo Eduardo Espinel, asumió este viernes el liderato del torneo hondureño Apertura al vencer por 3-2 al Génesis en un angustioso partido, que se definió en el último minuto y con el que se cerró la octava jornada.

El Génesis se puso en ventaja finalizando el primer tiempo con un gol de penalti ejecutado por su capitán, Ángel Tejeda, quien fue una especie de héroe y villano, porque cuando el Olimpia había remontado y puso la pizarra 2-1, también hizo el del empate 2-2 para su equipo, pero fue expulsado por quitarse la camiseta al celebrar el gol.

La expulsión de Tejeda fue por doble amonestación en el partido, que se disputó en San Pedro Sula, norte de Honduras.

Olimpia había remontado el juego con goles del colombiano-hondureño Yustin Arboleda y Emmanuel Hernández, en los minutos 68 y 80, ante un batallador Génesis, que hoy jugó con su nuevo entrenador, el portugués Fernando Mira.

El tercer y polémico gol del Olimpia, fue anotado de cabeza por Jorge Benguché cuanto se corría el último de los ocho minutos de reposición que dio el árbitro.

El Génesis protestó porque el colegiado había dado cinco minutos de reposición, pero los aumentó a ocho por la pérdida de tiempo que hizo Tejeda tras ser expulsado.

Con el triunfo, el Olimpia, con 17 puntos, relegó al segundo lugar al Marathón, que tiene 15, del argentino Pablo Lavallén, que el jueves empató 1-1 con el Platense.

El miércoles, Motagua, dirigido por el español Javier López, vapuleó a domicilio por 0-3 a Choloma.

Victoria, con el colombiano John Jairo López como su nuevo entrenador, ganó en el debut por 3-1 a Real España, del costarricense Jeaustin Campos.

En el primer partido de la octava fecha, Universidad Pedagógica y Olancho empataron 1-1. EFE

gr/og

