Olimpia se afianza en la cima del fútbol de Honduras y Victoria se hunde más

2 minutos

Tegucigalpa, 2 nov (EFE).- Olimpia se afianzó este domingo en la cima del torneo Apertura hondureño al vencer por 1-0 a Platense y de paso mantuvo a raya a Marathón, mientras que Victoria profundizó su crisis en el sótano tras caer por 1-2 ante Motagua en el cierre de la jornada 17.

Bajo la dirección del uruguayo Eduardo Espinel, los Leones del Olimpia llegaron a 37 puntos, cuatro más que Marathón, gracias a un autogol de Oslan Velásquez en el minuto 60.

A lo largo del partido, Olimpia, actual campeón del fútbol hondureño, dominó las acciones y generó las mejores oportunidades, mientras que Platense luchó por igualar, pero no pudo concretar sus llegadas.

Génesis, noveno con 13 puntos, obtuvo un triunfo de oro al vencer por 1-0 a Choloma en el estadio Roberto Suazo Córdova.

El tanto llegó en el minuto 41 cuando William Moncada tomó el balón desde la mitad de la cancha, avanzó sin oposición y definió al ras de césped.

El resultado le da un respiro a Génesis y complica aún más a Choloma, penúltimo desde el décimo puesto con once unidades.

Marathón, dirigido por el argentino Pablo Lavallén, derrotó el sábado por 2-1 a Olancho con un doblete de Rubilio Castillo. Rodrigo de Olivera descontó para Olancho, que es tercero con 22 puntos.

Real España, dirigido por el costarricense Jeaustin Campos, cayó por 4-3 ante Juticalpa.

Por Real España anotó el colombiano Yeison Moreno, Nixon Cruz y Darixon Vuelto. Juticalpa selló el triunfo con goles del uruguayo Nicolás Gómez, el argentino Ramiro Rocca, Josué Villafranca y Norman Gabriel, quien selló la victoria en tiempo de compensación.

Motagua, con el español Javier López en el banquillo, superó el sábado por 2-1 a Victoria, que sigue hundido en el sótano con cinco unidades.

Denis Meléndez y el panameño Jorge Luis Serrano marcaron para las ‘Águilas’ del Motagua, mientras Kesdy Sevilla descontó para Victoria. EFE

ac/hbr