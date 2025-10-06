Olimpia sigue firme en el liderato del Apertura hondureño, con Marathón al acecho

2 minutos

Tegucigalpa, 5 oct (EFE).- Olimpia, bajo la dirección del uruguayo Eduardo Espinel, reafirmó este domingo su liderato en el torneo Apertura hondureño al vencer por 2-1 a Universidad Pedagógica en partido de la decimotercera jornada, con Marathón como su inmediato perseguidor.

Los universitarios se adelantaron en el marcador al minuto 39 gracias a un penal convertido por el paraguayo Roberto Moreira, pero Olimpia empató al 56 con un gol de Dereck Moncada.

El encuentro comenzó con dos horas de retraso debido a la intensa lluvia.

Al minuto 75 Kevin López anotó el gol del triunfo con el que Olimpia, actual campeón del fútbol hondureño, ratificó su liderato, con 27 unidades, cuatro más que Marathón, que continúa en la segunda posición, pero sin poder acortar la distancia.

Marathón, que dirige el argentino Pablo Lavallén, venció por 3-1 a Juticalpa con un triplete del argentino Nicolás Messiniti.

En el partido que cerró la jornada 13, Real España, con el costarricense Jeaustin Campos como entrenador, venció por 2-1 al Platense.

El Platense, que jugó de visita, se adelantó al minuto 13 con un gol de Ofir Padilla, tras una buena combinación ofensiva. El juego mantuvo un ritmo intenso, con llegadas en ambos arcos, y el primer tiempo concluyó 1-0 a favor de los visitantes.

En la segunda parte, Real España adelantó líneas y logró el empate al 49 por medio del colombiano Yeison Moreno. La remontada se concretó al 69 cuando Wesly Decas marcó el tanto del triunfo para los ‘aurinegros’.

Con el triunfo, Real España se ubicó en la cuarta casilla, con 18 puntos, mientras que Platense es séptimo, con 15 enteros.

El sábado, el Motagua, dirigido por el español Javier López, derrotó 4-3 a Génesis con goles de los uruguayos Maicol Cabrera y Sebastián Cardozo, y del brasileño Jhon Oliveira.

En otro encuentro, Victoria, dirigido por el colombiano John Jairo López, logró un empate 2-2 frente a Olancho. Yair Delgadillo y Samuel Card marcaron por Victoria, mientras que Marlon Ramírez y Diego Rodríguez anotaron para Olancho, sellando la igualdad. EFE

ac/gbf