Olvera da otro bronce a México en trampolín en la Superfinal de clavados en China

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Redacción deportes, 2 may (EFE).- México sumó su cuarta medalla en la Superfinal de la Copa del Mundo de clavados que se disputa en China con una medalla de bronce a cargo de Osmar Olvera en trampolín de 3m, lo que supone su tercer metal en el campeonato.

Olvera falló en su tercera ejecución, pero se sobrepuso y terminó en tercera posición con una puntuación de 480.50, por detrás de los chinos Zongyuan Wang (544.35) y Jiuyuan Zheng (500.50), informa World Aquatics en su web.

En la fase preliminar, Olvera, con 260.15 puntos, derrotó a su compatriota Juan Celaya (245.35) y en las semifinales quedó segundo de su grupo por detrás de Wang.

El clavadista de Ciudad de México, de 21 años, suma su tercera medalla en la Superfinal que se celebra en el Centro Acuático Nacional de Pekín, conocido como Cubo de Agua, después de que ayer, viernes, en la jornada inaugural se colgara una plata en 3m sincronizado, junto a Celaya, y en la final del equipo mixto junto a Randal Willars, Aranza Vázquez y Alejandra Estudillo.

«Tuve una buena actuación, pero tengo tres medallas. Me siento contento. Trabajo para ello y lógicamente, quiero más, ser como los chinos y ganar oros. Necesito trabajar más», comentó Olvera al término de su actuación en trampolín.

Aseguró sentirse «motivado» para lograr revalidar el próximo año su corona mundial en trampolín de 3m y aspirar a lo máximo en los Juegos de Los Ángeles 2028.

Olvera destacó el papel que está teniendo la seleccionadora de México, la china Ma Jin: «Para mí, es la mejor entrenadora del mundo. Se enfoca en los pequeños detalles y es exigente. Estoy agradecido de entrenar con ella».

México acumula cuatro medallas -dos de plata y dos de bronce-, por lo que es segunda en el palmarés por detrás de China, con seis -cinco oros y una plata-. EFE

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