Omán aborda con una delegación de Irán la «libertad de navegación» en el estrecho de Ormuz

3 minutos

El Cairo, 24 may (EFE).- Una delegación iraní encabezada por el viceministro de Exteriores del país, Kazem Gharib Abadi, abordó este domingo con funcionarios omaníes en Mascate cómo reanudar la «libertad de navegación» en el estrecho de Ormuz, en medio de informaciones sobre la posibilidad de establecer un sistema de peaje.

La agencia de noticias oficial omaní ONA informó de que el ministro de Exteriores omaní, Badr al Busaidi, recibió un mensaje de su homólogo iraní, Abás Araqchí, reproducido por Abadi en el que «subrayó el compromiso de ambos países de reanudar la libre navegación por el estrecho de Ormuz de forma segura y sostenible».

Abadi encabezó la visita a Omán de una «delegación diplomática y jurídica» iraní, de acuerdo con ONA, en medio de «las consultas en curso y la cooperación positiva entre ambos países vecinos» en temas como las conversaciones de paz entre Irán y Estados Unidos, mediadas por Pakistán, y los esfuerzos realizados para que tengan éxito.

«Tras la reunión, las partes omaní e iraní celebraron una reunión ampliada para abordar un conjunto de principios que rigen la libertad de navegación por el estrecho de Ormuz, de conformidad con el derecho internacional», indicó la agencia, sin aportar más detalles sobre el contenido de las conversaciones.

Esto se produce unos días después de que medios estadounidenses informaran de que Irán está dialogando con Omán sobre el establecimiento de un sistema de peaje permanente en el estrecho de Ormuz, con el objetivo de formalizar el control del tráfico marítimo en esta estratégica vía bloqueada desde el inicio de la guerra.

El desbloqueo de Ormuz es una de las principales bazas de Irán en las conversaciones con Estados Unidos, que al igual que los otros países de la zona insiste en su reapertura incondicional.

Sin embargo, varios países, entre ellos Omán, se han opuesto en los últimos meses al establecimiento de tasas de tránsito, al alegar que eso va en contra del derecho internacional marítimo porque Ormuz es una vía natural y no artificial como lo son el canal de Suez o el de Panamá.

De acuerdo con ONA, en las conversaciones entre las delegaciones omaní e iraní también se intercambiaron «puntos de vista e ideas» sobre «la necesidad de desarrollar capacidades para garantizar la seguridad del transporte marítimo, el comercio y las cadenas de suministro», aunque no ofreció más detalles al respecto.

Todo esto tiene lugar en el mismo día en el que el medio estadounidense Axios informó de que la Casa Blanca cree que el acuerdo con Irán para desbloquear Ormuz podría firmarse en los próximos días, en lugar de este mismo domingo, como se había especulado. EFE

sr-cgs/kba