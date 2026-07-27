Omán busca con Arabia Saudí formas de garantizar la libertad de navegación en Ormuz

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El Cairo, 27 jul (EFE).- Omán y Arabia Saudí conversaron este lunes sobre cómo garantizar la libertad y la seguridad de la navegación en el estrecho de Ormuz, en medio de las conversaciones de Mascate con Teherán sobre la gestión del paso que sigue bloqueado por la escalada entre Irán y Estados Unidos.

El ministro de Exteriores saudí, Faisal bin Farhan, abordó por teléfono con su homólogo omaní, Badr al Busaidi, «varios de temas de interés común» y analizaron los últimos acontecimientos en Oriente Medio, indicó el ministerio saudí en un comunicado.

Ambos destacaron «la importancia de fortalecer la coordinación y la consulta, así como de impulsar los esfuerzos diplomáticos conjuntos para mantener la seguridad y la estabilidad en la región, y garantizar la libertad de la navegación en el estrecho de Ormuz».

La conversación se produjo después de que el Ministerio de Exteriores iraní afirmara este domingo que ha habido avances en las conversaciones con Omán sobre la gestión de Ormuz, en medio de la tensión con Estados Unidos tras la ruptura de la tregua con la República Islámica.

El departamento añadió que ambos países mantuvieron varias rondas de conversaciones el viernes y el sábado en Teherán para abordar «los principios comunes y los mecanismos operativos para gestionar el tránsito seguro de la navegación en el estrecho de Ormuz, respetando los derechos soberanos de los dos Estados ribereños».

«Las conversaciones fueron útiles y se lograron avances», añadió Exteriores iraní. Sin embargo, hasta el momento, Omán no hizo declaraciones al respecto.

Mientras, siguen las discrepancias entre Teherán y Washington sobre las rutas que deben seguir los buques que atraviesan el estrecho, lo que se ha convertido en uno de los principales puntos de fricción entre ambos países.

Omán e Irán comparten el control de las aguas del estrecho de Ormuz, un paso marítimo estratégico que conecta el golfo Pérsico con el golfo de Omán y por el que transitaba aproximadamente una quinta parte del petróleo comercializado por vía marítima en el mundo antes del inicio de la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel contra Irán, el pasado 28 de febrero.

A finales de junio, Mascate, con el respaldo de EE.UU., puso en marcha un corredor marítimo temporal exento de tasas para facilitar el tránsito por el estrecho. Irán respondió atacando embarcaciones que utilizaban esa ruta, lo que llevó a Washington a intensificar sus bombardeos sobre territorio iraní. EFE

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