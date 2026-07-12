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Omán denuncia que ha sido atacado con drones en medio de escalada iraní contra el Golfo

Este contenido fue publicado en
1 minuto

El Cairo, 12 jul (EFE).- Las autoridades omaníes denunciaron que su país ha sido atacado este domingo por «drones», sin precisar su procedencia, en una jornada en la que Irán ha lanzado una escalada contra todos los países del golfo Pérsico y Jordania, en represalia por los ataques estadounidenses contra su territorio.

Una fuente de seguridad omaní informó de que «varios sitios en la región de Musandam fueron blanco de ataques con drones», según la agencia oficial omaní de noticias ONA.

Musandam es un enclave separado del resto del país por Emiratos Árabes Unidos y bañado por el estrecho de Ormuz.EFE

ijm/agf

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