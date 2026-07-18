Omán descubre una nueva especie de planta originaria de las mesetas calizas del país árabe

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Manama, 18 jul (EFE).- La Facultad de Ciencias de la Universidad Sultán Qabús de Omán anunció este sábado el descubrimiento de la planta ‘Adenosciadium omanensis’, una especie que no figuraba anteriormente en los registros de flora del mundo y que fue hallada por primera vez en las mesetas calizas de la costa del país árabe.

«Esta especie recibió el nombre de Omán para indicar su ubicación cuando se registró por primera vez en el mundo, ya que habita en las mesetas calizas de las costas, especialmente en las regiones orientales de las montañas Hajar, en el norte del Sultanato de Omán», informó la agencia de noticias oficial omaní ONA.

Según el informe de la universidad, reproducido por ONA, esta especie pertenece a la familia de las apiáceas, una familia de plantas y arbustos fanerógamas que incluye a más de 400 géneros y 3.200 especies aceptadas en todo el mundo, y tiene características similares a la ‘Adenosciadium arabicum’, que se puede encontrar también en el Yemen.

«Pero esta nueva especie difiere en sus características aparentes, que se han desarrollado debido a la diferencia en el clima y el terreno ambiental, y son uno de los catalizadores para el desarrollo y surgimiento de especies», indicó el medio estatal.

Añadió que entre sus principales características se encuentran sus hojas aterciopeladas y sus folíolos reniformes con bordes aserrados, mientras que también presenta una mayor cantidad de flores y se diferencia de la anterior en la forma y el tamaño de sus semillas.

La nueva especie fue reconocida después de que la Universidad Sultán Qabús publicara su hallazgo en el Edinburgh Journal of Botany, una de las revistas científicas más prestigiosas en este ámbito, mientras que ONA afirmó que todavía queda investigación por delante para determinar sus propiedades químicas y evaluar sus usos medicinales e importancia ambiental. EFE

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