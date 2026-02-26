Omán destaca una «apertura sin precedentes» en nueva ronda negociadora de Irán y EE.UU.

Ginebra, 26 feb (EFE).- El ministro de Asuntos Exteriores de Omán, Badr bin Hamad al Busaidi, destacó este jueves una “apertura sin precedentes” y el “espíritu constructivo” con el que se están desarrollando las negociaciones nucleares de hoy entre Irán y Estados Unidos en Ginebra.

“Se están llevando a cabo esfuerzos con determinación inquebrantable y espíritu constructivo, en un contexto de apertura sin precedentes por parte de los negociadores a ideas y soluciones novedosas e innovadoras”, según comentarios del ministro difundidos por la agencia estatal de noticias omaní, ONA. EFE

