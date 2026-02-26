Omán destaca una «apertura sin precedentes» en nueva ronda negociadora de Irán y EE.UU.

1 minuto

Ginebra, 26 feb (EFE).- El ministro de Asuntos Exteriores de Omán, Badr bin Hamad al Busaidi, destacó este jueves una “apertura sin precedentes” y el “espíritu constructivo” con el que se están desarrollando las negociaciones nucleares de hoy entre Irán y Estados Unidos en Ginebra.

“Se están llevando a cabo esfuerzos con determinación inquebrantable y espíritu constructivo, en un contexto de apertura sin precedentes por parte de los negociadores a ideas y soluciones novedosas e innovadoras”, según comentarios del ministro difundidos por la agencia estatal de noticias omaní, ONA.

También destacó que se intenta fomentar condiciones que sean propicias al avance de las negociaciones y a que se logre un acuerdo respaldado por garantías y que sea durable en el tiempo.

Antes del inicio de las negociaciones indirectas, con la mediación de Omán, el ministro Al Busaidi se reunió con ambas partes por separado para examinar la propuesta que los iraníes han puesto hoy sobre la mesa.

Con la delegación estadounidense, liderada por el enviado especial de la Casa Blanca para procesos de paz, Steve Witkoff, y el yerno del presidente Donald Trump, Jared Kushner, el ministro recibió sus comentarios y preguntas sobre la oferta.

Además de un acuerdo político sobre el programa nuclear iraní y, en particular, sobre los límites al proceso de enriquecimiento de uranio, Estados Unidos busca un arreglo amplio que ya desarrolle los aspectos técnicos y de inspecciones por parte de la Agencia Internacional de Energía Atómica (OIEA). EFE

is/rml