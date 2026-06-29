Omán e Irán debaten «marcos de cooperación» en navegación y servicios en estrecho de Ormuz

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El Cairo, 29 jun (EFE).- Las delegaciones de Omán e Irán que participan en el Comité Conjunto sobre el estrecho de Ormuz debatieron este lunes, en su primera reunión, los «marcos de cooperación» relacionados con la navegación y los servicios marítimos por esta vía, por la que antes de la guerra transitaba alrededor del 20 % del petróleo y gas mundial.

Ambas delegaciones «debatieron marcos de cooperación en materia de navegación y servicios marítimos, dada su condición de Estados ribereños del estrecho y a la luz de los acuerdos bilaterales e internacionales vigentes», dijo el Ministerio de Exteriores omaní en un comunicado emitido al término de la reunión.

Asimismo, analizaron las formas de mejorar la coordinación conjunta «de manera coherente con los intereses comunes y la soberanía de ambos países», al tiempo que confirmaron «su compromiso con el derecho internacional».

Hasta el momento no se han proporcionado más detalles del encuentro, en el que las delegaciones tenían previsto «intercambiar opiniones sobre la futura administración y cuestiones conexas» a Ormuz.

Por su parte, el ministro de Exteriores omaní, Badr al Busaidi, dijo en una entrevista a la emisora Monte Carlo Doualiya que Omán mantiene su compromiso de garantizar la navegación libre y segura por Ormuz «para todos» y subrayó que cualquier acuerdo sobre el estrecho «debe enmarcarse dentro del derecho internacional».

Según los extractos publicados por Exteriores omaní, Al Busaidi explicó que «existe un acuerdo en el diálogo en curso con Irán» que estipula que cualquier pacto «no debe quedar fuera del ámbito del derecho internacional», y reiteró que Omán «no apoya la imposición de tasas al paso de los buques».

En este sentido, diferenció entre «las tasas de tránsito y los servicios marítimos, ambientales y de navegación», algo que «puede ser objeto de debate voluntario con los países y las empresas».

Respecto a los servicios, el jefe de la diplomacia omaní explicó que pueden incluir una mejora en la seguridad de la navegación, la protección contra la contaminación o la preparación para hacer frente a accidentes o emergencias, unos modelos que podrían emular a los existentes en los estrechos de Malaca o Singapur.

Al Busaidi también remarcó que Irán es el responsable de que las rutas marítimas reconocidas internacionalmente «estén libres de cualquier peligro relacionado con las minas», de acuerdo con el memorando de entendimiento, mientras que confirmó que Omán está dispuesto a contribuir a estos esfuerzos si se le solicita.

La celebración de este Comité coincide con un repunte de la tensión militar en la zona, tras los bombardeos del fin de semana entre EE.UU. e Irán, y un pulso diplomático entre Teherán y Mascate por el control del tráfico de una vía por la que circulaba el 20 % del crudo mundial antes del conflicto iniciado en febrero.

El estreno del Comité Conjunto busca encauzar la hoja de ruta de 60 días pactada en Suiza para lograr la reapertura definitiva de Ormuz. EFE

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