Omán e Irán reafirman su compromiso con el libre paso por el estrecho de Ormuz

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El Cairo, 16 jun (EFE).- El ministro de Exteriores omaní, Badr al Busaidi, y su homólogo iraní, Abás Araqchí, reafirmaron este martes el compromiso de sus países con la libre navegación marítima a través del estrecho de Ormuz, en vísperas de que se formalice el acuerdo preliminar de paz entre Washington y Teherán y en medio de la confusión sobre futuros peajes.

Exteriores omaní señaló en un comunicado que «a la luz de los recientes acuerdos» entre Irán y Estados Unidos ambos ministros reiteraron en una conversación telefónica «el compromiso de sus países con las normas del derecho internacional relativas a la navegación marítima segura y libre a través del estrecho de Ormuz».

Asimismo, expresaron su esperanza de que «el próximo período sea testigo de esfuerzos serios y concertados de todas las partes para garantizar un entorno propicio y sostenible para un proceso político y diplomático eficaz y constructivo, con el fin de preservar la seguridad y la estabilidad de la región».

La conversación se produce después de que Teherán y Washington firmaran virtualmente este domingo memorando de entendimiento cuya formalización oficial está prevista para este viernes en Suiza, en la localidad de Bürgenstock.

El acuerdo contempla el cese de hostilidades, la reapertura del estrecho de Ormuz y el inicio de negociaciones para una paz definitiva en un plazo de 60 días, sin que se sepa hasta ahora el contenido completo y real del texto.

Ayer mismo, el presidente estadounidense, Donald Trump, anunció que los buques estaban empezando a salir del estrecho y aseguró que había autorizado «plenamente la apertura sin peaje» del mismo, así como el «levantamiento inmediato del bloqueo naval».

Sin embargo, el portavoz de Exteriores iraní, Ismail Bagaei, aseguró después que el país persa se reserva «plenamente» la soberanía sobre Ormuz y atribuyó a Irán, en cooperación con Omán, la responsabilidad de garantizar una navegación segura, con cobro por servicios como navegación, protección medioambiental y seguros, pero no peajes por el mero paso.

Horas después, el sultán de Omán, Haitham bin Tareq, incidió en su compromiso con la seguridad marítima y con la libertad de paso de conformidad con el derecho internacional, pero solo se refirió a las aguas territoriales omaníes.

El estrecho de Ormuz, por donde antes de la guerra transitaba el 20 % del petróleo mundial, permanece cerrado por Irán desde el inicio del conflicto el 28 de febrero, a lo que EE.UU. respondió a mediados de abril imponiendo un bloqueo sobre puertos y buques iraníes. EFE

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