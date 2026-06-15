Omán se compromete con la libertad de navegación en sus aguas en el estrecho Ormuz

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El Cairo, 15 jun (EFE).- El sultán de Omán, Haitham bin Tareq, se comprometió este lunes con la seguridad y «la libertad de tránsito en sus aguas territoriales en el estrecho de Ormuz», después de que Irán afirmara que el memorando alcanzado con Estados Unidos garantiza la soberanía de Teherán sobre la estratégica vía natural.

El sultán de Omán afirmó durante la reunión del Consejo de Ministros celebrada en Mascate «su compromiso con la seguridad de la navegación marítima y la libertad de paso en sus aguas territoriales en el estrecho de Ormuz, de conformidad con el derecho internacional», de acuerdo con la agencia de noticias omaní ONA.

En este sentido, también confirmó «el papel neutral y equilibrado de Omán en apoyo a las normas del derecho y la justicia», sin aportar más detalles ni hacer referencia a las declaraciones de este lunes del portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei, sobre el anuncio del acuerdo con Washington.

El portavoz iraní se refirió en una rueda de prensa al futuro del estrecho de Ormuz, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, asegurara el domingo que el acuerdo garantizará un paso «permanentemente libre de peajes» por esa ruta marítima que linda también con Omán.

Según Bagaei, el memorando atribuye a Irán, en cooperación con Omán y en consulta con las demás partes interesadas, la responsabilidad de garantizar una navegación segura en el estrecho, y dijo que su país cobrará por los servicios que preste en ese ámbito.

Bagaei insistió en que la soberanía iraní sobre el estrecho «queda plenamente preservada» y aclaró que Teherán no pretende imponer peajes por el mero paso de los barcos, aunque sí cobrará por los servicios que presten Irán y Omán, como los relacionados con la navegación, la protección medioambiental y los seguros marítimos.

Por su parte, Trump afirmó este lunes en su red Truth Social que «los buques están empezando a salir del estrecho de Ormuz, muchos de ellos cargados de petróleo», y que están navegando por «la ruta del sur», en referencia a las aguas territoriales de Omán.

El estrecho de Ormuz, por donde antes de la guerra transitaba el 20 % del petróleo mundial, permanece cerrado por Irán desde el inicio del conflicto, el 28 de febrero, a lo que EE.UU. respondió a mediados de abril imponiendo un bloqueo sobre puertos y buques iraníes. EFE

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