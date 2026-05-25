Omán y la UE abordan la reapertura de la navegación en Ormuz en medio de planes de peajes

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El Cairo, 25 may (EFE).- El ministro de Exteriores omaní, Badr al Busaidi, abordó este lunes con la alta representante europea de Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, los «esfuerzos para reanudar la navegación en el estrecho de Ormuz», en medio de informes sobre discusiones acerca de un sistema de peaje en esta vía natural.

El Ministerio de Exteriores omaní señaló en un escueto comunicado que Al Busaidi recibió una llamada telefónica de Kallas, en la que ambas partes «intercambiaron puntos de vista sobre la situación regional y expresaron su apoyo a los esfuerzos para reanudar la navegación marítima y poner fin a la tensión en la región».

Asimismo, indicó la nota que se abordaron «las relaciones de cooperación y asociación existentes entre el Sultanato de Omán y la Unión Europea».

La llamada se produce en un momento en que medios estadounidenses informaran de que Irán está dialogando con Omán sobre el establecimiento de un sistema de peaje permanente en el estrecho, con el objetivo de formalizar el control del tráfico marítimo en esta estratégica vía bloqueada desde el inicio de la guerra.

Varios países, entre ellos Omán, se han opuesto en los últimos meses al establecimiento de tasas de tránsito, al alegar que eso va en contra del derecho internacional marítimo porque Ormuz es una vía natural y no artificial como lo son el canal de Suez o el de Panamá.

En ese contexto, una delegación iraní encabezada por el viceministro de Exteriores del país persa, Kazem Gharib Abadi, se reunió ayer con funcionarios omaníes en Mascate para abordar el compromiso entre ambos países de una reapertura «segura y sostenible», informó la agencia de noticias oficial omaní ONA.

Por otro lado, medios como Axios o The New York Times informaron ayer que Estados Unidos e Irán estarían a punto de cerrar un acuerdo que reabriría el estrecho de Ormuz, levantaría sanciones a Irán, desbloquearía fondos iraníes y extendería la tregua durante 60 días para negociar un pacto nuclear.EFE

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