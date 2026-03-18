Omar López: «Esto es para los venezolanos, para todos. Disfrútenlo»

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Miami (EE.UU.), 17 mar (EFE).- El seleccionador de Venezuela, Omar López, dijo este martes que el título del Clásico Mundial de Béisbol es para todos los venezolanos, y destacó que es una manera perfecta de cerrar su trayectoria profesional en el torneo.

«Esto es para ustedes, para todos. Disfrútenlo. Qué manera de retirarme del Clásico Mundial de Béisbol», dijo López en la rueda de prensa posterior a la final.

Venezuela se proclamó campeón del Clásico Mundial por primera vez en su historia tras derrotar a Estados Unidos por 3-2 en Miami.

Un doble de Eugenio Suárez en la novena entrada contrarrestó un jonrón de dos entradas de Bryce Harper que había igualado el encuentro en la octava y dio la victoria a Venezuela.

Una de las claves de la final fue el desempeño de los lanzadores venezolanos, que tan solo permitieron 3 ‘hits’ y secaron a Aaron Judge para un 0-4 con 3 ‘strikeouts’.

«Fuimos la mejor selección en cuanto a picheo», subrayó López.

El preparador agregó que este proceso comenzó con el Clásico Mundial de 2023, en el que la selección venezolana cayó en cuartos de final frente a EE.UU.

«Yo visualicé este momento, siendo campeón», añadió López, quien agradeció a todo el cuerpo técnico que tuvo en ese torneo y a aquellos que siguieron con él en la edición de 2026.

Antes, durante la ceremonia de premios, el entrenador había asegurado que él y el resto del equipo técnico estuvieron «hasta casi las tres de la mañana» estudiando anoche a Estados Unidos, tras la victoria ante Italia en semifinales.

«En nuestro país, ahora mismo, van a estar celebrando durante aproximadamente una semana», sentenció. EFE

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