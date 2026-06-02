Omar Silverio: “Hay mucho talento dominicano pero nos falta más educación táctica”

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Pablo Pérez Espino

Madrid, 2 jun (EFE).- Omar Silverio, internacional con la República Dominicana, reconoce en una entrevista con la Agencia EFE que «hay mucho talento» en el baloncesto de su país, aunque el jugador de Movistar Estudiantes español echa en falta «más educación táctica». También destaca que el ‘boom’ que ha vivido el deporte de la canasta en su país ha permitido que muchos jugadores recalen en las filas de distintos equipos europeos, especialmente en España.

En las instalaciones de la Movistar Academy Margariños, Omar Silverio Grullón (Santiago, República Dominicana 1998), repasa también la lucha del Estudiantes, un histórico del baloncesto español, por retornar a la máxima categoría del baloncesto nacional. Este fin de semana lo intentará en la Final a Cuatro de Primera FEB, la cuarta que disputará combinado madrileño desde su descenso de la Liga Endesa en 2021.

Pregunta: ¿Cómo valora el ‘boom’ del baloncesto dominicano y su impacto en la liga española con figuras destacadas como Montero, Andrés Feliz o Chris Durate? De hecho, Montero está dentro del mejor quinteto de la liga.

Respuesta: Hay mucho talento dominicano, sabiendo que nos hace falta quizás un poco más de educación en la táctica del baloncesto a los que estamos allá. Pero, obviamente, con el tiempo uno va adquiriendo eso y cuando llega a este tipo de escenarios a Europa, puede ser Primera FEB, Segunda FEB, ACB, ya tu vas adquiriendo eso para el año siguiente y eso te suma demasiado. Estamos creciendo los dominicanos, con muchos jugadores internacionales intentando jugar en Turquía, Grecia y cosas así, también en la NBA, así que es interesante cuanto te juntas en una selección y tú sabes de dónde vienes y ya casi todos tenemos el mismo sistema europeo. Es bonito eso.

P: Llega el momento más importante de la temporada. ¿Qué expectativas tiene Estudiantes de cara a la Final a Cuatro del próximo sábado?

R: Queremos el ascenso y todos lo que estamos aquí sabemos que tenemos la preparación para lograrlo. Individualmente, tácticamente y como equipo creo que físicamente llegamos al punto en el que queríamos estar. Estamos todos, y eso es lo que estábamos buscando, porque ese era el problema que teníamos la temporada anterior. Este año tenemos a todo el grupo bien, sano y saludable.

P: El hecho del sábado sea la cuarta Final Four de Estudiantes desde su descenso en 2021, ¿puede condicionar de cara al sábado? ¿Es algo que en el vestuario tengan presente?

R: No, no creo que importe el pasado. En verdad eso no se menciona, todos sabemos que luchamos por el ascenso sabiendo que es el primer objetivo. No lo pudimos conseguir en la fase regular, pero ya de cara a los ‘play-off’ creo que estamos a dos partidos de lograrlo y esa es la conversación que se toma en el vestuario.

P: ¿A nivel personal, usted que tiene experiencia en Liga Endesa, cómo afronta la posibilidad de conseguir el ascenso con el Movistar Estudiantes?

R: Es sumamente importante. Sabiendo que es una Final Four, cualquiera puede ganar. Si fuera una serie, te habría dicho que hay un favorito, pero siendo a tan sólo un partido cualquier cosa puede pasar.

P: Centrándonos en la eliminatoria de semifinales, ¿cómo ve al Oviedo? Si no me equivoco, creo que los han derrotado en dos ocasiones en la fase regular.

R: Determinante en el sentido de que uno no se pensaba que iba a llegar a la Final Four. Han hecho su trabajo bien, los felicito por ello. Yo, personalmente, no me he podido enfrentar a ellos este año, pero sé cómo juegan, tienen buenos tiradores, he visto muchos vídeos. Creo que hay que darles respeto, no podemos menospreciarlos, y hay que ver cómo sale todo ese día. Creo que tienen un buen grupo, tiene dos buenos manejadores de balón y la cosa les puede salir muy bien si nos descuidamos. EFE

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