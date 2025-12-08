Ombudsman ucraniano no cree que se firme una tregua si viola los intereses del país

Isaac J. Martín

Doha, 8 dic (EFE).- El defensor del pueblo ucraniano, Dmytro Lubinets, consideró en una entrevista con EFE que no cree que se firmen acuerdos que «violen los intereses nacionales» de Ucrania ante unas negociaciones para una tregua con Rusia mediadas por Estados Unidos, país que piensa que la paz está más cerca que nunca.

«No tememos las decisiones rápidas», dijo en los márgenes del Foro de Doha, que se ha celebrado este fin de semana en la capital catarí, ante cómo se busca acelerar las negociaciones para llegar a un alto el fuego, aunque señaló: «No creo que firmemos acuerdos que violen los intereses nacionales de Ucrania».

Abordó cuáles son las máximas prioridades tras casi cuatro años de guerra, en las que se necesitan «obligaciones concretas» de Rusia, como el «el regreso inmediato de todos los niños ucranianos y todos los prisioneros de guerra», entre otras demandas.

Precisamente la semana pasada, Lubinets denunció que miles de menores han sido deportados desde territorios ocupados desde el inicio de la invasión rusa, en 2022.

Según datos manejados por Kiev, más de 19.000 niños han sido identificados como trasladados por la fuerza.

La Asamblea General de la ONU adoptó el pasado miércoles una resolución que exige a Rusia devolver a los niños ucranianos trasladados a la fuerza o deportados a su territorio, además de cesar esas prácticas y el «cambio de estatus» de los menores.

¿Hacia un alto el fuego?

Estados Unidos presentó el mes pasado un plan de paz que recogía demandas rusas como la reducción del Ejército ucraniano, la retirada de las tropas ucranianas de todo el Donbás o la renuncia de Kiev al ingreso en la OTAN y al despliegue de tropas aliadas en su territorio en la posguerra.

Además, Putin ha dejado claro que no renunciará a sus ambiciones territoriales en Ucrania en aras de la paz.

Sin embargo, Ucrania eliminó posteriormente en una reunión de sus negociadores con los estadounidenses en Ginebra las condiciones que consideraba inaceptables del documento. La versión revisada del mismo ha sido rechazada por Moscú como base para comenzar negociaciones directas.

Actualmente, Rusia controla casi un 20 % del territorio ucraniano, la totalidad del óblast de Lugansk y el 80 % del de Donetsk, los dos que componen la región oriental del Donbás, principal frente entre Moscú y Kiev.

En el Foro de Doha, el embajador de Estados Unidos ante la OTAN, Matthew Whitaker, aseguró en una sesión que una eventual paz entre Ucrania y Rusia está «más cerca que nunca», aunque esta no será «a cualquier precio» para ambas partes.

Ante esto, Lubinets se mostró sorprendido y se preguntó: «¿Pero cómo?».

«Por el interés soberano de Ucrania», zanjó su reacción, y cuestionó cómo Ucrania podría ser «independiente» después de todas las demandas de Rusia.

«¿Alguien cree que, según otros países, alguien puede ir y decirle al gobierno que no puede tener una alianza militar económica con el vecino?», señaló el ombudsman.

Hoy mismo los líderes de París, el Reino Unido, Alemania y Ucrania se reunirán en Londres con la idea de asentar a Kiev en una posición sólida, sobre todo ante Estados Unidos, de cara a una posible negociación con Rusia para poner fin al conflicto.

Por ejemplo, el presidente francés, Emmanuel Macron ha mantenido sus reservas sobre la iniciativa de paz del presidente estadounidense, Donald Trump, concebida en diálogo con las autoridades rusas, y ha hecho hincapié en que ese plan solo podrá concretarse con los europeos en la mesa y la última palabra la tendrán los ucranianos.

«La posición de Ucrania siempre ha sido: no podemos perder mucho tiempo intentando recibir soluciones políticas y diplomáticas para tener un alto el fuego incondicional de inmediato», aseveró, y ya luego los ucranianos están «listos para continuar las discusiones difíciles».EFE

