OMC autoriza contramedidas de 13,6 millones contra EEUU por aranceles a aceituna española

1 minuto

Ginebra, 29 oct (EFE).- Un panel arbitral de la Organización Mundial del Comercio (OMC) autorizó este miércoles a la Unión Europea a imponer a Estados Unidos represalias por valor de 13,64 millones de dólares por su incumplimiento de anteriores decisiones contra sus aranceles a las aceitunas negras importadas a España.

En la nueva decisión de un caso que se prolonga ya ocho años en el seno de la OMC, el arbitraje indica que Estados Unidos no ha cumplido con el anterior dictamen del 14 de junio de 2023, en el que se indicaba que los aranceles no cumplían las normativas comerciales de la organización y debían ser corregidos.

La cifra acordada es menor a la que había solicitado la Unión Europea, que había anunciado en noviembre de 2024 su intención de poder dictar contramedidas por valor de unos 35 millones de dólares, cifra que más tarde redujo a 30,5 millones de dólares. EFE

abc/rf