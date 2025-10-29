OMC autoriza contramedidas de 13,6 millones contra EEUU por aranceles a aceituna española

2 minutos

Ginebra, 29 oct (EFE).- Un panel arbitral de la Organización Mundial del Comercio (OMC) ha autorizado a la Unión Europea (UE) a imponer a Estados Unidos represalias por valor de 13,64 millones de dólares (11,7 millones de euros) por incumplir anteriores decisiones contra sus aranceles a las aceitunas negras importadas desde España.

En esta nueva decisión de un caso que se prolonga ya ocho años, el arbitraje indica que Estados Unidos no ha cumplido con el anterior dictamen del 14 de junio de 2023, en el que se indicaba que los aranceles no cumplían las normativas comerciales de la organización y debían ser corregidos.

La cifra acordada es menor a la que había solicitado la UE, que había anunciado en noviembre de 2024 su intención de dictar contramedidas por valor de unos 35 millones de dólares (30 millones de euros), que más tarde redujo a 30,5 millones de dólares (26,1 millones de euros).

Los aranceles que la UE puede imponer a importaciones de Estados Unidos pueden ser ajustados según la inflación, según el panel de arbitraje, que indica que la UE puede solicitar ahora al órgano de solución de diferencias de la OMC autorización para suspender concesiones u otras obligaciones por el citado importe anual.

Tras anteriores decisiones de la OMC, el Departamento de Comercio de EE.UU. redujo sus aranceles a las aceitunas negras españolas del 35 % al 31 %, algo que Bruselas consideró totalmente insuficiente, por lo que prolongó el caso en el seno de la OMC.

Las aceitunas negras se utilizan en Estados Unidos principalmente para la elaboración de pizzas y las exportaciones españolas del producto a esa economía ascendían a unos 70 millones de euros anuales según cifras de 2017, el año en el que Washington comenzó a aplicar estos aranceles.

Las pérdidas acumuladas para el sector de la aceituna de mesa desde el inicio de esta disputa superan, según cifras de 2024, los 260 millones de euros.

La UE ha concedido desde el principio de la disputa gran importancia a este conflicto comercial, ya que temía que una decisión de la OMC favorable a EE.UU. fuera utilizada por este país para desafiar toda la política de subsidios agrarios de Europa que está bajo el paraguas de la Política Agraria Común (PAC). EFE

