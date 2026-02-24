OMC crea panel para disputa entre China e India en los sectores energético y de automoción

Ginebra, 24 feb (EFE).- El Órgano de Resolución de Diferencias de la Organización Mundial del Comercio (OMC) decidió en la reunión de este martes crear un panel para resolver la actual disputa entre China y la India por aranceles y otras medidas del segundo de estos países en los sectores energético y de automoción.

La primera solicitud de formación del panel cursada por China fue bloqueada por India en la anterior reunión del órgano, el 27 de enero, pero esta vez sólo podía volver a impedirse su establecimiento si todos los miembros de la organización, incluido el propio demandante, se oponían a ello, algo en la práctica imposible.

Pekín considera que aranceles y otras medidas aplicadas por India en los sectores de energía renovable y automoción contienen sistemas de incentivos y otros requisitos «restrictivos» y «discriminatorios», por lo que violan las normas internacionales por cuyo cumplimiento vela el Órgano de Resolución de Diferencias de la OMC.

La delegación india lamentó que continuara la disputa, señalando que había participado «de buena fe» en conversaciones con China en las que defendió que sus medidas cumplían con las normas de la OMC.

Estados Unidos apoyó a la India y subrayó que la disputa de China «es un intento de distraer de las políticas contrarias al mercado» de Pekín, que en su opinión perjudican a las cadenas globales de suministro y a la industria en los países en desarrollo.

Estos contenciosos pueden prolongarse durante años en la OMC, y actualmente el proceso se complica aún más por la negativa de Estados Unidos a nombrar jueces para la última instancia en el proceso, el Órgano de Apelación, lo que en la práctica ha dejado numerosas disputas comerciales en el limbo desde 2019. EFE

