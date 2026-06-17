OMM: Asia se calienta más rápido que el resto del mundo tras un 2025 lleno de desastres

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Bangkok, 17 jun (EFE).- Asia se está calentando más rápido que el promedio mundial, según un informe de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) publicado este miércoles, en el que se explica el estado del clima en la región, que atravesó en 2025 numerosos desastres meteorológicos con cientos de muertes y pérdidas millonarias.

«La tendencia al calentamiento durante el periodo 1991–2025 fue aproximadamente el doble de la observada entre 1961–1990», dice el escrito, que sitúa al 2025 entre los cuatro años más cálidos registrados, con una aceleración de la temperatura que rebasa la media mundial.

El informe, basado en diferentes datos procedentes de varios satélites y estaciones meteorológicas, cifra en 0,96 grados celsius el aumento de temperatura promedio en Asia el año pasado en comparación con la fase 1991-2020, pero el dato sube a 1,90 °C si se compara con el período 1961-1990.

El calor está intensificando los riesgos en toda la región de Asia-Pacífico, amenazando a la vez los sistemas alimentarios, la salud pública y «ejerciendo nuevas presiones sobre la salud y los medios de subsistencia», advirtió Armida Salsiah, secretaria de la Comisión Económica y Social para Asia y el Pacífico (CESPAP).

La OMM subrayó que el calentamiento de los océanos, que contribuye al aumento del nivel del mar y altera las corrientes en los mares, ha aumentado desde la década de 1990 y alcanzó un nuevo récord en 2025, lo que elevó el nivel medio del mar cerca de 5 milímetros el año pasado.

A ello también colaboró el derretimiento de los glaciares de esta región -ubicados mayoritariamente en la Meseta Tibetana, conocida como el techo del mundo-, que siguen mostrando un retroceso en sus cantidades de hielo que preocupa a organizaciones ambientalistas por potenciales riesgos de inundaciones.

Entre octubre de 2024 y septiembre de 2025, los 23 glaciares supervisados en este área «continuaron perdiendo masa», dice el informe.

Tanto el calentamiento oceánico como el derretimiento de los glaciares terminan aumentando el nivel del mar, lo que amenaza los ecosistemas marinos, pone en riesgo a las comunidades pesqueras y «altera indirectamente las trayectorias de las tormentas», que azotan cada año países como Filipinas, Vietnam, Sri Lanka, China e India.

En 2025, la OMM documentó récords como el aumento de 14 grados de temperatura por encima de lo normal en Kazajistán, los 10 días consecutivos por encima de los 40 °C en Baréin y los mayores incendios forestales registrados en Corea del Sur, prosigue el informe.

Aparte del calor, la mayor parte del sur de Asia recibió precipitaciones superiores a la media en 2025, con lluvias monzónicas y ciclones que provocaron inundaciones en Pakistán, Indonesia, Tailandia -entre otros territorios-, cuyos balances incluyen más de un millar de fallecidos y millones de afectados. EFE

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