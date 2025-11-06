OMM: el tiempo que pasaremos por encima de 1,5 °C depende de las medidas que tomemos ahora

Ginebra, 6 nov (EFE).- El límite de 1,5 °C que se pedía no superar en el Acuerdo de París para la lucha contra el cambio climático será sobrepasado en el futuro, por lo que ahora el desafío será bajar cuanto antes de ese umbral, algo que se logrará más rápido si se toman medidas ahora, advirtieron este jueves expertos de la Organización Meteorológica Mundial (OMM).

«Aún no sabemos cuánto tiempo permaneceremos por encima de 1,5 °C, y eso depende en gran medida de las decisiones que se tomen ahora, cuanto antes, mejor», destacó el jefe de Servicios Climáticos de la OMM, Chris Hewitt, en una rueda de prensa para presentar el informe de la agencia para preparar la Cumbre del Clima de Belém (Brasil).

El documento indica que este año la subida de temperaturas media entre enero y agosto ha sido de 1,42 °C, muy cerca ya del umbral de París, que incluso fue superado en 2024, el año más cálido en los registros, cuando el aumento sobre los niveles preindustriales (1850-1900) fue de 1,55 °C.

Hewitt aclaró que la cifra del pasado año no marca todavía un incumplimiento del Acuerdo de París, en el que se indica que la subida de 1,5 °C debe constatarse a largo plazo, no sólo en un año concreto, aunque, reconoció el experto, «vamos en esa dirección».

«En algún momento de los próximos años, no sabemos exactamente cuándo, el mundo superará los 1,5 °C en términos de calentamiento a largo plazo, y el gran desafío será volver a reducir la temperatura después de haberla sobrepasado, algo que debemos hacer lo antes posible», afirmó.

Recordó también recientes informes del Programa de la ONU para el Medio Ambiente según los cuales al actual ritmo de emisiones se puede sufrir este siglo un calentamiento global de entre 2,3 °C y 2,8 °C, unas cifras que agravarían un problema que, de acuerdo con los expertos, aumenta la cantidad y frecuencia de los desastres meteorológicos. EFE

