OMM: La temperatura media de 2025 fue 1,44 °C superior a la era preindustrial

2 minutos

Ginebra, 14 ene (EFE).- La temperatura global media en superficie fue el pasado año 1,44 °C superior a la de la era preindustrial (1850-1900), muy cerca de los 1,5 °C fijados como umbral en el Acuerdo de París, alertó este miércoles la Organización Meteorológica Mundial (OMM).

El pasado año fue uno de los tres más cálidos desde que hay registros, indicó la agencia de Naciones Unidas con los datos recibidos de ocho agencias meteorológicas y científicas: en dos casos se consideró el segundo más cálido en 176 años de estadísticas, y en seis el tercero.

En cualquier caso, confirmó la OMM, los 11 últimos años se mantienen como los más cálidos desde que hay registros, y el fenómeno de La Niña que actualmente influye en el clima global, asociado habitualmente a un descenso de las temperaturas, no está pudiendo revertir el calentamiento global a largo plazo.

«El año 2025 comenzó y terminó con La Niña y, aun así, fue uno de los más cálidos registrados a escala mundial debido a la acumulación de gases de efecto invernadero que atrapan el calor en nuestra atmósfera», resumió la secretaria general de la OMM, la argentina Celeste Saulo.

«Las elevadas temperaturas en tierra y en el océano contribuyeron a alimentar fenómenos meteorológicos extremos como olas de calor, lluvias intensas y ciclones tropicales de gran intensidad, lo que subraya la necesidad vital de contar con sistemas de alerta temprana», agregó.

En el trienio 2023-2025, según la media de las ocho instituciones que facilitaron los datos a la OMM, la temperatura media fue 1,48 °C superior a la era preindustrial, e incluso algunas de esas agencias sitúan el promedio por encima del límite establecido en París, caso del programa Copernicus de la Comisión Europea.

La OMM también recibe datos para sus estadísticas de instituciones de Japón, el Reino Unido y Estados Unidos, incluida la NASA. EFE

abc/icn