OMM: Los eventos meteorológicos extremos causaron más de 3.000 muertos en África en 2025

Compartir

3 minutos

Nairobi, 18 jun (EFE).- Los fenómenos meteorológicos y climáticos extremos afectaron al menos a 13 millones de personas y causaron más de 3.000 muertes en África durante 2025, informó este jueves la Organización Meteorológica Mundial (OMM), que alertó de que el continente «se está calentando más rápido que la media global».

Las inundaciones fueron el desastre más frecuente del año y representaron más de la mitad de los episodios extremos registrados, indicó la OMM en el informe «Estado del Clima en África 2025».

Entre los casos más graves figuran las inundaciones registradas en abril en la República Democrática del Congo (RDC), que dejaron más de 160 fallecidos, y las de Nigeria en mayo, que causaron más de 200 muertos.

La OMM señaló, además, que la sequía afectó a más de 8,5 millones de personas en África oriental, especialmente en países del Cuerno de África como Somalia y Kenia, donde las precipitaciones «estuvieron por debajo de la media durante gran parte del año».

«Las señales de un clima cambiante son evidentes en toda África, desde el aumento de las temperaturas y la subida del nivel del mar hasta las inundaciones y sequías devastadoras», afirmó la secretaria general de esta organización de la ONU, Celeste Saulo.

El informe destaca que la temperatura media anual del continente se situó entre la tercera y la séptima más alta jamás registrada y que el ritmo de calentamiento observado desde 1991 es superior al de cualquier otro periodo de treinta años anterior.

La situación es especialmente visible en el norte de África, donde se observaron las mayores anomalías térmicas, especialmente en zonas costeras de Argelia y Túnez.

Glaciares en desaparición

La OMM alertó también de la rápida desaparición de los glaciares africanos.

Según el informe, los glaciares del continente han perdido más del 90 % de su superficie desde finales del siglo XIX.

En el monte Kilimanjaro, la montaña más alta de África, la superficie glaciar se redujo desde 11,4 kilómetros cuadrados en 1900 hasta menos de un kilómetro cuadrado en los últimos años.

La agencia de la ONU también documentó una reducción drástica del hielo en el monte Kenia y en la cordillera de Ruwenzori, situada entre Uganda y la RDC.

El estudio advierte, asimismo, de que el nivel del mar está aumentando más rápidamente que la media mundial en varias regiones africanas.

Mientras el promedio global de incremento entre 1999 y 2025 fue de 3,6 milímetros por año, la subida alcanzó 4,2 milímetros anuales en la costa atlántica africana, 5,2 milímetros en el océano Índico y 5,6 milímetros en el mar Rojo.

La OMM señaló que el calentamiento y la acidificación (proceso por el cual el nivel de pH de una sustancia, medio o fluido disminuye, volviéndose más ácido) de los océanos continúan afectando a ecosistemas marinos y a millones de personas que dependen de la pesca y de los recursos costeros para su subsistencia.

Pese a la magnitud de los impactos, la organización subrayó que menos del 40 % de los países africanos dispone de «sistemas adecuados de alerta temprana multiamenaza», considerados esenciales para reducir pérdidas humanas y económicas ante fenómenos extremos.

No obstante, el organismo destacó avances en la cooperación entre servicios meteorológicos, autoridades locales y agencias de gestión de desastres para mejorar la preparación y la respuesta ante futuras emergencias climáticas. EFE

dna/pa/cc