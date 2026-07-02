Ommegang, la procesión que revive en Bruselas la visita del emperador español Carlos V

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Luis Cerdeira

Bruselas, 2 jul (EFE).- Bruselas regresó a 1549 entre la tarde y la noche de este miércoles al jueves con la celebración del Ommegang, la representación histórica anual que conmemora la visita triunfal del emperador y rey español Carlos V en la célebre Grand Place.

El Ommegang, que significa «paseo alrededor», recrea una popular procesión originada en 1348 y mantenida hasta el siglo XVIII, cuando entró en declive hasta que en 1930 se recuperó basándose en la descripción del desfile del 2 de julio de 1549.

El espectáculo actual recuerda la procesión de aquel año, cuando Carlos V (1500-1558), todopoderoso emperador del Sacro Imperio Romano Germánico y rey de España, Sicilia y Cerdeña, visitó el territorio flamenco para presentar en sociedad a su hijo y sucesor, Felipe II.

La procesión se inicia en la Iglesia de Nuestra Señora del Sablón y recorre un kilómetro y medio hasta llegar a la plaza más conocida de Bruselas, donde el público contempla el espectáculo desde unas gradas.

Hasta 1.400 bruselenses, desde niños hasta ancianos, representan vestidos con trajes de época cada uno de los pasajes de un espectáculo en el que también participan cantantes, actores, actrices e incluso pintores que van inmortalizando todo lo que sucede.

El evento, que se repetirá este viernes, se inicia con un desfile de banderas mientras suenan los himnos de Bélgica y de la Unión Europea y continúa con la participación de tres maestros de ceremonias que narran todo lo que sucede en francés, neerlandés e inglés.

Durante dos horas se lanzan banderas al aire, desfilan caballos y gigantes, se realizan danzas tradicionales y espectáculos con fuego, todo combinado con juegos de luces y sonido que transforman a la Grand Place en un teatro al aire libre.

Especialmente simbólico es el momento en el que entran caballos con estandartes de los dominios de Carlos V, entre los que se encuentran la Corona de Castilla, la de Aragón, el Reino de León o el de Navarra.

En la parte final de la ceremonia, una joven vestida de blanco que simboliza la ciudad de Bruselas recorre la plaza bajo los hombros de jóvenes voluntarios y se terminan liberando palomas.

Doble Patrimonio de la Humanidad

El Ommegang fue declarado en 2019 Patrimonio Cultural de la Humanidad por la Unesco, un reconocimiento que también posee la Grand Place desde 1998.

Antes de la procesión histórica, este año se celebró un espectáculo dedicado a la cultura ancestral japonesa, tras la participación del festival en la Exposición Universal de Osaka de 2025 y en conmemoración de los 160 años de relaciones diplomáticas entre Bélgica y Japón. EFE

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