OMS: Al menos diez muertos en Gaza por lluvias y frío causados por temporal

Ginebra, 12 dic (EFE).- La Organización Mundial de la Salud (OMS) dijo este viernes que ha recibido informaciones que indican que al menos diez personas han fallecido en las últimas 24 horas en Gaza debido a las fuertes lluvias y al frío provocados por un temporal que azota este territorio.

«Esto pone de relieve las amenazas que enfrentan familias que no tienen un lugar seguro adonde ir», dijo el jefe de la operación de la OMS para Palestina, Rik Peeperkorn, en un enlace por teleconferencia con la prensa en Ginebra.

Anticipó que las condiciones invernales combinadas con la falta de agua y saneamiento, provocarán «un aumento de las infecciones respiratorias agudas, incluida la gripe, así como de hepatitis y enfermedades diarreicas, con un riesgo mayor para los niños, mayores y enfermos crónicos. EFE

