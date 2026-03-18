OMS: Ante el brote de meningitis en Reino Unido la respuesta clave es tratamiento temprano

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Ginebra, 18 mar (EFE).- La Organización Mundial de la Salud (OMS) dijo este miércoles que es muy preocupante el brote de una meningitis bacteriana que se está registrando en el Reino Unido y recomendó como respuesta clave «el tratamiento temprano» e informar claramente a la población sobre cómo se transmite y cómo puede protegerse.

El brote ha ocurrido en Canterbury (sureste de Inglaterra), donde dos jóvenes (de 18 y 21 años) han muerto por esta causa, mientras que más de una docena están hospitalizados.

La experta en inmunización de la OMS Kate O’Brien dijo durante la conferencia de prensa semanal de la organización que este tipo de meningitis es sumamente grave, pero que en este caso «las vacunas no son la primera medida inmediata, en vista de que el organismo tarda un tiempo en generar la respuesta inmunitaria».

Por esa razón recomendó: «La respuesta principal consiste en rastrear los contactos de los casos, identificar a las personas con las que han tenido contacto estrecho y administrar antibióticos preventivos a quienes presentan mayor riesgo». Ello como medida de urgencia médica, destacó.

Asimismo, O’Brien explicó que se trata de una enfermedad conocida por afectar a los adolescentes y adultos jóvenes, y que se transmite de persona a persona, sobre todo por contacto muy cercano, «por lo que a veces se le denomina la enfermedad del beso».

O’Brien agregó que como parte de la respuesta rápida las autoridades sanitarias deben identificar la bacteria, rastrear los contactos y aplicar las medidas establecidas. EFE

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