OMS: el cólera se ha extendido a todos los estados de Sudán, con más de 2.500 muertes

1 minuto

Ginebra, 5 sep (EFE).- El brote de cólera que afecta a Sudán, sumido en el caos tras más de dos años de guerra civil, se ha extendido ya a todos sus 18 estados, con más de 105.000 casos y 2.600 muertes, informó este viernes el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Pese a las dificultades de acceso, la OMS ha logrado participar en campañas de vacunación contra el cólera en ese país, que han beneficiado a 3,5 millones de personas, y próximamente intentará llegar a otros 2 millones en la región occidental de Darfur, señaló el director general en rueda de prensa.

Tedros recordó que Sudán, de forma comparable a la situación en Gaza, sufre una crisis alimentaria con más de 770.000 niños con desnutrición aguda grave sólo en este año.

La crisis sanitaria y alimentaria es aún más grave en el estado de Darfur del Norte, donde su principal ciudad, El Fasher, lleva asediada más de 500 días.

En esa ciudad «más de 260.000 personas necesitan asistencia sanitaria urgente, 35 centros de salud han sido destruidos, hay 5.000 casos sospechosos de cólera y 98 muertes, y 130 000 niños sufren desnutrición», enumeró el máximo responsable de la OMS. EFE

