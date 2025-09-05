The Swiss voice in the world since 1935

OMS: el cólera se ha extendido a todos los estados de Sudán, con más de 2.500 muertes

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Ginebra, 5 sep (EFE).- El brote de cólera que afecta a Sudán, sumido en el caos tras más de dos años de guerra civil, se ha extendido ya a todos sus 18 estados, con más de 105.000 casos y 2.600 muertes, informó este viernes el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Pese a las dificultades de acceso, la OMS ha logrado participar en campañas de vacunación contra el cólera en ese país, que han beneficiado a 3,5 millones de personas, y próximamente intentará llegar a otros 2 millones en la región occidental de Darfur, señaló el director general en rueda de prensa.

Tedros recordó que Sudán, de forma comparable a la situación en Gaza, sufre una crisis alimentaria con más de 770.000 niños con desnutrición aguda grave sólo en este año.

La crisis sanitaria y alimentaria es aún más grave en el estado de Darfur del Norte, donde su principal ciudad, El Fasher, lleva asediada más de 500 días.

En esa ciudad «más de 260.000 personas necesitan asistencia sanitaria urgente, 35 centros de salud han sido destruidos, hay 5.000 casos sospechosos de cólera y 98 muertes, y 130 000 niños sufren desnutrición», enumeró el máximo responsable de la OMS. EFE

abc/lar

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
19 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

How early would you like to know if you were prone to a disease, and have you ever experienced issues with a diagnosis? Tell us about your story.

Únase al debate
1 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
24 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR