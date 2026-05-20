OMS: hay dos candidatas a vacuna contra el brote de ébola, aunque cualquiera tardará meses

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Ginebra, 20 may (EFE).- Dos posibles vacunas para hacer frente al poco frecuente virus Bundibugyo, causante del actual brote de ébola en la República Democrática del Congo (RDC), están en el visor de la Organización Mundial de la Salud (OMS), pero en cualquiera de los casos su desarrollo tardará varios meses.

La «candidata más prometedora» es una de la que no hay dosis disponibles para poder empezar de inmediato los ensayos clínicos (en personas), a pesar de lo cual la OMS considera que debe ser la prioritaria.

En este caso, su producción podría tardar de seis a nueve meses, dijo el experto Vasee Moorthy, de la División de Investigación y Desarrollo Blueprint de la OMS. EFE

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