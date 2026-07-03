OMS: la falta de fondos y el conflicto en la RD del Congo dificultan la respuesta al ébola

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Nairobi, 3 jul (EFE).- La Organización Mundial de la Salud (OMS) afirmó este viernes que la falta de fondos y el conflicto en el este de la República Democrática del Congo (RDC) dificultan la respuesta contra el brote del ébola declarado el pasado 15 de mayo.

El director regional de la OMS para África, Mohamed Janabi, calificó la situación epidemiológica de «alarmante» y denunció que las promesas de la comunidad internacional no se han traducido en capital operativo.

“Mi mensaje para los socios y donantes que nos escuchan es muy claro: ustedes conocen nuestro presupuesto inicial estimado en 518 millones de dólares. Se han hecho muchas promesas de financiamiento, pero el dinero real todavía no ha llegado a las cuentas”, afirmó Janabi en rueda de prensa virtual.

Tras 45 días de operaciones sobre el terreno para contener la expansión de la cepa Bundibugyo, el director regional de la OMS advirtió de que la combinación de violencia armada y la asfixia financiera amenaza con descontrolar una crisis que ya proyecta alcanzar “para mediados de este mes los 1.500 casos confirmados en la RDC”.

En junio pasado, la OMS y los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de África (CDC de África) informaron que la respuesta al brote requiere ahora de 1.400 millones de dólares, y que hasta ahora solo un 13 % de 910 millones prometidos fue entregado.

Conflicto y ébola en la RDC

Por su parte, el responsable de la respuesta médica en la RDC, Pierre Akilimani, alertó de que las brigadas sanitarias ejecutan sus tareas bajo el impacto directo de la inseguridad en las provincias de Ituri y Kivu del Norte.

La presencia de milicias sabotea el monitoreo obligatorio de contactos debido a los incidentes violentos que sufren los equipos civiles sobre el terreno.

El este de la RDC vive desde los años noventa un conflicto alimentado por grupos rebeldes como el Movimiento 23 de Marzo (M23), apoyados por Ruanda, y el Ejército congoleño, pese al despliegue de la misión de paz de la ONU (MONUSCO).

“El contexto de seguridad actual hace que sea sumamente difícil localizar a los contactos, ya que nuestros equipos sufren agresiones. El compromiso comunitario sigue siendo un reto y hemos tenido reportes de centros de tratamiento que han sido incendiados”, admitió Akilimani.

Sobre este punto, la directora regional de emergencias de la OMS, Marie Belizaire, remarcó que el virus circula en un entorno inseguro por el conflicto armado que impide a los equipos médicos llegar a las comunidades más remotas, “que son las que concentran la mayor cantidad de contagios”.

“Segundo, por el altísimo riesgo de expansión fronteriza: 15 de los 20 casos confirmados en Uganda fueron importados desde la RDC. Toda esta zona de conflicto linda también con Sudán del Sur, y la capacidad sanitaria de Sudán del Sur para gestionar una emergencia de este tipo es extremadamente preocupante”, agregó Belizaire.

Blizaire advirtió también que el flujo de financiamiento internacional no acompaña el ritmo de las necesidades operativas en el terreno.

“No estamos diciendo que el ébola vaya a transformarse en una pandemia global, pero un virus no entiende de fronteras. El patógeno circula en un ecosistema de crisis humanitaria compleja y, si la contención se retrasa, la exportación regional y periódica de casos está garantizada”, concluyó.

La OMS subrayó la magnitud de la crisis en la RDC, donde las 447 muertes y los 1.460 contagios actuales rebasan a todos los brotes anteriores de la variante Bundibugyo juntos. Muy lejos quedan las cifras de Uganda en 2007, con 131 casos y 42 fallecidos, o las de la propia RDC en 2012, cuando el virus provocó 57 infecciones y 29 decesos. EFE

aam/ajs