OMS: la guerra en Gaza ha causado 42.000 lesiones graves, incluidas 5.000 amputaciones

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Ginebra, 2 oct (EFE).- La guerra en Gaza ha causado lesiones graves (permanentes o que requieren largos periodos de rehabilitación) a 42.000 personas, incluidas 5.000 amputaciones, revela un informe publicado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) a pocos días de cumplirse dos años de conflicto.

Una cuarta parte de los más de 167.000 heridos desde el inicio de la ofensiva israelí en octubre de 2023 sufre lesiones que han alterado de manera significativa la vida de los afectados, de acuerdo con el informe presentado en rueda de prensa por el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Entre las lesiones registradas abundan las sufridas en las extremidades (unas 22.000), la médula espinal (2.000) y el cerebro, mientras que se produjeron unas 3.300 quemaduras graves y también han sido frecuentes las heridas faciales y oculares complejas que a menudo provocan desfiguramiento, discapacidad y estigma social. EFE

