OMS: la situación en Gaza aún es grave, con 22 ataques a instalaciones sanitarias en 2026

2 minutos

Ginebra, 22 may (EFE).- La situación sanitaria en Gaza sigue siendo grave, con 22 ataques a infraestructuras de salud en lo que va de año y con sólo un 53 % de los hospitales operativos, alertó este viernes la Organización Mundial de la Salud (OMS).

«A pesar del alto el fuego de octubre de 2025 la violencia no ha cesado, con al menos 880 personas asesinadas y 2.600 heridas desde entonces», agregó en rueda de prensa la representante de la OMS en los Territorios Palestinos, Reinhilde van de Weerdt, quien esta semana participa en la asamblea anual del organismo en Ginebra.

La responsable de la agencia aclaró que ninguno de los hospitales que aún opera en Gaza puede hacerlo a plena capacidad.

Una de las razones es la escasez de medicamentos y suministros médicos, incluidos concentradores de oxígeno «sin los cuales mueren los pacientes críticos» o reactivos de laboratorio que impiden diagnosticar enfermedades o detectar posibles brotes epidémicos, advirtió.

Israel impide la llegada de algunos de esos suministros alegando su «doble uso», es decir, que pueden ser utilizados con fines militares, un discurso que según Van de Weerdt «debe cambiar» porque son «reconocidos internacionalmente» como material sanitario.

La representante de OMS también lamentó la escasez de material ortopédico en Gaza, donde los estudios señalan que la guerra ha dejado con amputaciones y otras lesiones de por vida a 43.000 personas, incluidos 10.000 niños.

En la rueda de prensa intervino también el director de Salud de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA), Akihiro Seita, quien recordó que debido al veto impuesto por el Parlamento israelí su agencia no puede introducir medicamentos en Cisjordania ni en Gaza.

Además, la principal agencia humanitaria para la población palestina ha perdido dos centros de salud en Jerusalén Este y «se encuentra en una crisis financiera grave», que ha obligado a reducir un 20 % las horas de trabajo de su personal, agregó. EFE

abc/jlp