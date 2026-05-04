OMS: Los ataques a las redes sanitarias en los conflictos suben a una media de 5 al día

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Ginebra, 4 may (EFE).- Desde el inicio de la guerra en Irán, el número de ataques a trabajadores sanitarios e instalaciones y vehículos del sector han ido en aumento y ya son a nivel global cinco al día, advirtió este lunes el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus.

El pasado año el promedio fue de 3,5 diarios, subrayó Tedros en su cuenta oficial de X, donde señaló que esta tendencia al alza es «una muestra de un fracaso colectivo».

El máximo responsable de la OMS también resaltó que desde que hace ahora 10 años se adoptara en la ONU una resolución para proteger la atención sanitaria en los conflictos armados se han documentado casi 10.000 ataques contra trabajadores e infraestructuras de la salud.

«Hago un llamamiento a todos los Estados para que garanticen la protección de los heridos y enfermos, así como de quienes los atienden», insistió.

Con motivo del décimo aniversario, OMS, Médicos Sin Fronteras y el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) emitieron un comunicado conjunto en el que reconocieron que la situación es aún peor que antes de que se adoptara la resolución.

«El daño que pretendía evitar no sólo no ha disminuido, sino que ha continuado y en muchos contextos se ha intensificado», señalaron las organizaciones humanitarias. EFE

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