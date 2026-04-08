OMS alerta de colapso sanitario por guerra en Oriente Medio y pide aumentar financiación

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El Cairo, 8 abr (EFE).- La Organización Mundial de la Salud para el Mediterráneo Oriental (WHO EMRO, en inglés) alertó este miércoles de que los sistemas sanitarios de la región están al límite por los conflictos en Oriente Medio, con miles de muertos y heridos, millones de desplazados, numerosos ataques contra instalaciones de salud y la infrafinanciación de la ayuda humanitaria.

En una rueda de prensa virtual, la directora regional de la OMS para el Mediterráneo Oriental, Hanan Balkhy, indicó que el reciente conflicto entre Estados Unidos e Israel contra Irán y su extensión regional al Líbano y países del entorno se están cobrando vidas, provocando desplazamientos masivos y llevando al colapso a sistemas de salud ya frágiles.

En Irán, más de 3,2 millones de personas están desplazadas, más de 33.000 han resultado heridas y cerca de 2.300 han perdido la vida, según los datos presentados después de analizar la situación del país tras el estallido de la guerra iniciada por EE.UU. e Israel el 28 de febrero y cuyo alto el fuego se alcanzó en la madrugada de este miércoles.

«Los hospitales operan bajo intensa presión por el alto volumen de casos de trauma, mientras intentan mantener la atención esencial», afirmó Balkhy sobre la situación en Irán, la cual hizo extensible al Líbano debido a la actual operación terrestre del Ejército de Israel para ocupar el sur del país.

La OMS ha verificado 23 ataques contra la atención sanitaria en el Líbano, donde una de cada cinco personas ha sido desplazada, casi 5.000 han resultado heridas y más de 1.500 han muerto, agregó para ofrecer una panorámica de los efectos del conflicto en la región.

Crisis previas en Líbano

El representante de la OMS en el Líbano, Abdinasir AbuBakar, señaló que el sistema sanitario libanés, ya golpeado por crisis previas como la financiera y la explosión de Beirut, atiende ahora a un millón de desplazados y a más de 6.000 heridos por trauma y alertó de que seis hospitales han cerrado y 200 han sido dañados, junto con 51 centros de atención primaria.

Pese a las disrupciones en el espacio aéreo, la organización ha reanudado entregas: desde el 1 de abril, más de 187 toneladas de suministros médicos valorados en más de 3,1 millones de dólares, incluyendo convoyes al Líbano suficientes para 160.000 pacientes.

Además de los efectos en el sistema sanitario y en la salud de la población más vulnerable, Balkhy expresó especial preocupación por los riesgos ambientales y sanitarios a largo plazo, incluida la escasez de agua en una de las regiones más afectadas del mundo, con el Golfo produciendo el 40 % del agua desalinizada global.

También alertó del creciente peligro de incidentes radiológicos o nucleares en el marco de este conflicto y afirmó que «el OIEA ha notificado ocho ataques cerca de instalaciones nucleares iraníes», incluido uno a solo 75 metros del perímetro de la central nuclear iraní de Bushehr.

Asimismo, alertó de que los recursos son insuficientes, ya que del llamamiento humanitario de 689 millones de dólares para 2026, solo se ha asegurado el 37 %.

Por ello, esta semana la OMS lanzó un llamamiento «flash» de 30,3 millones de dólares para apoyar la respuesta sanitaria en el Líbano, Irán, Irak, Siria y Jordania entre marzo y agosto.

Balkhy también celebró el alto el fuego de dos semanas entre EE.UU. e Israel con Irán mediado por Pakistán y expresó su esperanza de que se mantenga, aunque subrayó que en el Líbano se necesita urgentemente un cese de hostilidades: «Dos semanas no son suficientes. Necesitamos un cese permanente de las hostilidades que permita a las comunidades regresar, reconstruir y sanar», afirmó.

La directora regional de la OMS advirtió que, sin acción inmediata, los brotes se extenderán, aumentará la carga de enfermedades crónicas y de salud mental, y se perderá capacidad para responder a amenazas de alto impacto en una región que ya soporta la mitad de las necesidades humanitarias mundiales.

«La salud sin paz y la paz sin salud son inimaginables», concluyó Balkhy, quien pidió un compromiso político sostenido con la paz como base para la resiliencia y el desarrollo. EFE

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