OMS alerta de que el conflicto y las lluvias aceleran la propagación del cólera en Sudán

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El Cairo, 1 jun (EFE).- La Organización Mundial de la Salud (OMS) para el Mediterráneo Oriental alertó este miércoles de que el conflicto armado, los desplazamientos y las fuertes lluvias están acelerando la propagación del cólera en Sudán, un país que lleva más de tres años en guerra entre el Ejército y los paramilitares.

La directora regional de la OMS, Hanan Balkhy, advirtió en una rueda de prensa desde El Cairo de que el rápido deterioro humanitario y las restricciones de acceso en el estado de Kordofán del Oeste (oeste) están dejando a la población civil en una situación de «extrema vulnerabilidad» ante las enfermedades, la desnutrición y la violencia.

La propia OMS ya había advertido ayer martes de que este brote se está desarrollando en un contexto de «continua interrupción de los servicios sanitarios» debido a un conflicto armado.

Este escenario agrava la crisis en la zona, donde el Ministerio de Sanidad del país declaró el brote tras confirmarse un balance que deja ya 838 casos sospechosos, siete confirmados y 117 fallecimientos desde el pasado 15 de mayo, indicó Balkhy.

Asimismo, señaló que para contener la emergencia, la OMS acaba de concluir una misión regional de «preparación en el país» africano y que ya ha establecido «centros de tratamiento, suministros y preparado una campaña de vacunación oral».

No obstante, la organización insistió en que, a menos que mejore el acceso humanitario y aumente la financiación, «las enfermedades y las muertes evitables seguirán propagándose junto con el conflicto».

El cólera es una enfermedad diarreica aguda altamente contagiosa que se transmite a través del agua o alimentos contaminados y que, en entornos de conflicto y sin acceso a saneamiento básico, puede resultar mortal si no se trata a tiempo. EFE

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