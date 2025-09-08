OMS alerta de una crisis de salud mental que afecta a víctimas y sanitarios en Afganistán

Kabul, 8 sep (EFE).- La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha alertado este lunes de que el devastador terremoto en Afganistán ha desatado una crisis de salud mental, una «segunda herida» que no solo afecta a los traumatizados supervivientes, sino también a los exhaustos trabajadores sanitarios que los atienden.

El último informe de la OMS describe a las familias que lo han perdido todo enfrentándose a un inmenso «duelo, ansiedad e incertidumbre por el futuro», convirtiendo el apoyo a la salud mental en una «necesidad urgente».

Un informe de ONU Mujeres previo al seísmo ya revelaba que casi tres cuartas partes de las mujeres afganas describían su salud mental como «mala» o «muy mala».

Los niños son uno de los grupos más vulnerables. Las continuas réplicas están «aterrorizando» a los más de 260.000 menores afectados, de los cuales unos 280 han quedado sin padres, según la ONG Save the Children.

El informe de la OMS expresa por primera vez su preocupación por «el bienestar de los trabajadores sanitarios». Muchos de ellos, explica el documento, llevan trabajando sin descanso desde el primer día, a pesar de haberse visto también afectados personalmente por el sismo y sus secuelas.

En respuesta, la OMS ha desplegado equipos móviles de Apoyo Psicosocial (MHPSS) en las provincias de Kunar y Nangarhar, que ya han realizado casi 500 consultas y derivaciones.

La estrategia se centra en ofrecer «primeros auxilios psicológicos» y en reactivar a personal previamente capacitado en salud mental comunitaria para poder ampliar los servicios a una población que, como advirtió Save the Children, necesitará «ayuda a largo plazo» porque «el miedo y el duelo no desaparecerán cuando se retiren los escombros».

El terremoto de magnitud 6.0 que sacudió el este de Afganistán el pasado 31 de agosto ha sido el más mortífero en el país en casi tres décadas, con un balance de 2.205 muertos y más de 3.640 heridos, muchos de ellos con traumatismos complejos como fracturas de cráneo o lesiones internas que requieren atención quirúrgica inmediata.

La catástrofe golpeó a una nación extremadamente vulnerable, con un sistema sanitario debilitado por la falta de fondos y en un país donde casi la mitad de la población ya dependía de la ayuda humanitaria para sobrevivir. EFE

