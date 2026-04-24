OMS aprueba el primer tratamiento contra la malaria diseñado para recién nacidos y bebés

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Ginebra, 24 abr (EFE).- La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha aprobado el primer tratamiento contra la malaria desarrollado específicamente para recién nacidos y lactantes de menos de cinco kilos, un día antes de la celebración del día mundial contra esa enfermedad que aún causa más de 600.000 muertes anuales.

El tratamiento, denominado arteméter-lumefantrina, ha sido precalificado por la agencia sanitaria de la ONU, lo que significa que cumple con los estándares internacionales de calidad, seguridad y eficacia exigidos por la OMS, según destacó en un comunicado.

Esta precalificación abre las puertas a su compra por parte de redes sanitarias públicas y con ello se ayudará a ampliar el acceso a tratamientos de calidad para uno de los grupos de pacientes más desatendidos, señaló la OMS.

Unos 30 millones de bebés nacen cada año en zonas de África donde la malaria es endémica, pero hasta ahora los que contraían esta enfermedad potencialmente mortal eran tratados con fórmulas pensadas para niños de mayor edad, lo que aumentaba el riesgo de errores de dosificación, efectos secundarios e intoxicaciones.

En 2024 se registraron unos 282 millones de casos de malaria, y aunque 47 países han sido certificados como libres de esta enfermedad y otros 37 reportan menos de mil contagios anuales, el progreso global se está estancando, advierte la OMS.

La agencia estima no obstante que en lo que va de siglo, vacunas, tratamientos y medidas de prevención tan simples como mosquiteras han permitido evitar unos 2.300 millones de infecciones adicionales y han salvado 14 millones de vidas.

«Acabar con la malaria en esta generación no es un sueño sino una posibilidad real, pero sólo se puede conseguir con compromiso político y financiero sostenido», destacó en el comunicado el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus. EFE

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