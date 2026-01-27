OMS considera «bajo» el riesgo de expansión del letal virus Nipah tras alerta en la India

Ginebra, 27 ene (EFE).- La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera «bajo» el riesgo de expansión en la India del virus Nipah, un patógeno de alta letalidad para el que no hay vacuna ni tratamiento antiviral específico, tras la confirmación de dos casos en el estado de Bengala Occidental y la declaración de una alerta epidemiológica por parte de las autoridades indias.

«India tiene la capacidad de contener estos brotes, como se ha probado en casos pasados», señaló en respuesta a EFE un portavoz de la agencia sanitaria, quien señaló que la OMS ha estado en contacto con las autoridades indias locales y nacionales en materia de salud para llevar a cabo una evaluación de riesgos y prestar apoyo técnico.

La infección por el virus Nipah provoca desde cuadros asintomáticos hasta enfermedades respiratorias agudas y encefalitis letal, con una tasa de mortalidad estimada entre el 40 % y el 75 %. EFE

