OMS considera «bajo» el riesgo global de la actual epidemia de Ébola en RD Congo y Uganda

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Ginebra, 20 may (EFE).- El riesgo de la actual epidemia de Ébola en la República Democrática del Congo (RDC) y Uganda, con 600 casos sospechosos y 139 muertes, es «bajo» a nivel global, aunque se mantiene alto a nivel nacional y regional, indicó este miércoles la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El comité de emergencia de la OMS reunido el martes para analizar el brote, con 51 casos confirmados, «coincide en que la situación constituye una emergencia de salud pública internacional, aunque no una emergencia pandémica», señaló el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en rueda de prensa.

«La OMS cuenta con un equipo sobre el terreno apoyando a las autoridades nacionales en la respuesta, hemos desplegado personal, suministros y fondos para respaldar nuestra actuación», añadió el director general. EFE

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