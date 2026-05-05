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OMS cree que la infección con hantavirus se produjo fuera del crucero

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Ginebra, 5 may (EFE).- La Organización Mundial de la Salud (OMS) dijo hoy que la hipótesis más plausible es que la infección de hatavirus se produjo fuera del crucero en el que se declaró el brote infeccioso que ha causado tres muertes, mientras que 147 personas permanecen en la embarcación que está frente a la costa de Cabo Verde.

«Teniendo en cuenta la duración del periodo de incubación del hantavirus, que puede oscilar entre una y seis semanas, nuestra hipótesis es que se infectaron fuera del barco», dijo la directora de prevención y preparación de epidemias y pandemias de la OMS, Maria Van Kerkhove. EFE

is/rml

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