OMS denuncia ataques a personal y centros sanitarios durante represión a protestas en Irán

1 minuto

Ginebra, 29 ene (EFE).- El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, expresó este jueves su preocupación por los numerosos ataques a personal y centros sanitarios en Irán, donde en el curso de la represión de las recientes protestas se ha llegado a impedir la atención a personas que la necesitaban

Tedros señaló, en un mensaje en X, que la OMS ha podido confirmar un ataque a principios de enero en el Hospital Jomeini de la ciudad occidental de Ilam, donde «se registraron actos de violencia dentro y alrededor del centro tras el traslado de personas heridas al hospital» y los servicios médicos y suministros se vieron interrumpidos y afectados.

Otro centro hospitalario que sufrió al menos un ataque fue el Hospital Sina, en Teherán, donde se utilizaron gases lacrimógenos, añadió. EFE

