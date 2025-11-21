OMS detecta malnutrición en un 7 % de los niños gazatíes examinados tras el alto el fuego

Ginebra, 21 nov (EFE).- La Organización Mundial de la Salud ha examinado a 6.827 niños gazatíes en busca de signos de malnutrición aguda y la ha confirmado en 508 de ellos, un 7,4 % del total, indicó en rueda de prensa el representante de la agencia en Palestina, Rik Peeperkorn.

Los que presentaban esta malnutrición aguda han sido derivados a centros cercanos para su tratamiento, señaló el responsable local en una rueda de prensa donde detalló la situación sanitaria de la Franja tras el alto el fuego iniciado hace más de un mes.

El alto el fuego ha permitido estos exámenes paralelamente a una campaña de vacunación que en una primera fase, entre el 9 y el 20 de noviembre, inoculó dosis contra distintas enfermedades a 13.700 niños, agregó Peeperkorn. EFE

