OMS hace un último llamamiento a EEUU para que no salga de la agencia: «Todos perderemos»

1 minuto

Ginebra, 11 dic (EFE).- El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, hizo este jueves un último llamamiento a Estados Unidos para que no deje la agencia, algo que si nada cambia se producirá el 22 de enero de 2026, justo un año después de que Washington anunciara su retirada.

«Hay cosas que sólo se pueden conseguir con la OMS, relacionadas con la seguridad sanitaria, y por eso pedimos a Estados Unidos que lo reconsidere, porque el mundo sólo puede estar seguro si estamos todos en el mismo barco», afirmó el máximo responsable de la agencia sanitaria de Naciones Unidas en una rueda de prensa para hacer balance del año 2025,

La salida de Washington de la OMS, de la que hasta 2025 era el principal contribuyente, «será una pérdida para todos», en la que tanto Estados Unidos como el resto del mundo se verán perjudicados, aseguró Tedros. EFE

abc/rcf

(Foto) (Vídeo)